Jandarma suçluların ensesinde

Samsun İl Jandarma Komutanlığı mart ayında gerçekleştirdiği birçok operasyon ile suç ve suçlulara göz açtırmadı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzuru ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde 01-31 Mart 2023 tarihleri arasında çok sayıda uygulama ve denetim yaptı. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 153 bin 822 şahıs ile 55 bin 34 araç sorgulandı. 655 çeşitli suçlardan aranan şüpheli ile 7 terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahıs yakalandı. 10 kayıp şahıs bulundu. 46 adet tabanca, 32 adet av tüfeği, bin 812 adet mühimmat ele geçirildi.

Mart ayında 95 uyuşturucu ve kaçakçılık olayı meydana geldi. Bu olaylarda 128 şahıs yakalandı. 207 bin 400 adet makaron, 4 bin 875 gram kubar esrar, 1784 adet sentetik uyuşturucu hap, 537 gram metamfetamin, 6 adet tarihi obje, 18 kg kaçak tütün, 24 litre kaçak alkol ele geçirildi.