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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

SAKARYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI EKİPLER 7 GÜN İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ OPERASYONLAR KAPSAMINDA 21 KİLO 836 GRAM KUBAR ESRAR, BİN 220 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİRKEN OPERASYON KAPSAMINDA GÖZALTINA ALINAN 19 ŞÜPHELİDEN 4’Ü TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Asayiş 09.09.2020, 17:23
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Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler 7 gün içerisinde gerçekleştirdikleri operasyonlar kapsamında 21 kilo 836 gram kubar esrar, bin 220 kök hint keneviri ele geçirirken operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri güvenli ve huzurlu bir şehir haline getirmek için yaptıkları kararlı uygulamalar ve operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda jandarma ekipleri 7 günde Adapazarı, Arifiye, Erenler ve Geyve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda; 21 kilo 836 gram kubar esrar, bin 220 kök hint keneviri, 5 gram Kokain ve 88 Adet Captogon uyuşturucu hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin operasyonları doğrultusunda gözaltına alınan ve hakim karşısına çıkarılan 19 şüpheliden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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