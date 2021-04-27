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Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Çorum’un Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir köye düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Asayiş 27.04.2021, 16:03
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Jandarma silah kaçakçılarına göz açtırmıyor

Çorum’un Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir köye düzenlenen operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığı silah kaçakçılığı ile mücadele ve genel emniyet asayiş uygulamaları kapsamında, bir köyde icra edilen operasyon sonucunda; 2 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör, 22 adet tabanca fişeği, 1 adet pompalı av tüfeği, 4 adet otomatik av tüfeği, 29 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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