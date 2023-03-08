Kahramanmaraş’ta Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu helikopteri yönlendirirken kanat çarpması sonucu şehit oldu.

Jandarma Genel Komutanlığında görevli Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu, Kahramanmaraş Havaalanı’nda helikopteri yönlendirirken helikopterin kanadı çarpması sonucu şehit oldu. Şehit albayın naaşı Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamasında “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu şehit düşmüştür. Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada ise, "Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta olan J.Plt.Kd.Alb. Oğuzhan Adalıoğlu şehit olmuştur. Şehidimiz için 07.03.2023 tarihinde saat 01.30’da Kahramanmaraş Havaalanında düzenlenecek törenin ardından naaşı Ankara’ya uğurlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Olay sonrası, havaalanına sağlık ekibi ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.