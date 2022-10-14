Jandarma peşine düştü Bartın’da yakalandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde orman işçisinin çalınan traktörü ve ağaç kabuğu soyma makinesi Jandarma’nın sürdüğü iz sonucu Bartın’da ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay Safranbolu Gayza köyü Sarıçiçek Yaylası Kömüş yatağı mevkiinde yaşandı. Kesim işçisi olarak çalışan N.Ç. (38) isimli şahsa ait traktör ve bir adet ağaç kabuğu soyma makinası çalındı. Traktörü ve makinesinin çalındığını tespit eden N.Ç durumu Jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi. Bunun üzerine çalışma yapan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin özverili ve gayretli çalışmaları sonucu traktör ve ağaç kabuğu soyma makinesini çalan şahsın çalan E.G. (54) isimli şahıs olduğu belirledi. Yapılan çalışma sonrası E.G (54) isimli şahıs çaldığı malzemelerle birlikte Bartın ilinde yakalanarak gözaltına alınırken olayla ilgili tahkikat sürüyor.