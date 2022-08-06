Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Kalkan Mahallesinde, jandarma ekipleri buldukları bir cüzdanın sahibini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde cüzdanın M.B’ye ait olduğu belirlendi. İçinde farklı bankalara ait kredi kartları ve 2 bin 850 TL bulunan cüzdan M.B’ye teslim edildi.