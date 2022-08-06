banner528

banner549

banner547

Son Dakika
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
’Dondurmayı 18.00’den sonra tüketin’
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
6 Ağustos hafta sonu altın fiyatlarında son durum!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
Akaryakıta çifte indirim yapıldı!
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'
MSB:' 4 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi'

Jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Asayiş 06.08.2022, 14:08
Jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Antalya’nın Kaş ilçesinde jandarma para dolu cüzdanı sahibine teslim etti.

Kalkan Mahallesinde, jandarma ekipleri buldukları bir cüzdanın sahibini belirlemek için çalışma yaptı. Yapılan kontrollerde cüzdanın M.B’ye ait olduğu belirlendi. İçinde farklı bankalara ait kredi kartları ve 2 bin 850 TL bulunan cüzdan M.B’ye teslim edildi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu