Jandarma önünde toplanıp Buket’in de bulunmasını istediler

İzmir’in Dikili ilçesinde, iki kuzenden lise öğrencisi Gözde Uslu’nun kaybolduktan bir müddet sonra bulunmasının ardından aile fertleri, mahallelinin desteğiyle bu seferde 2,5 aydır kayıp olan Buket Uslu için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplandı.

Dikili ilçesi Yaylayurt Mahallesi’nde vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde kaybolan kuzenler Gözde Uslu (16) ve Buket Uslu’nun (16) bulunması için Çandarlı Jandarma Komutanlığı önünde toplanmıştı. İki genç kızdan Gözde Uslu bulunurken, lise öğrencisi kendi isteğiyle evden kaçtığını söyledi. 2,5 ay önce okula gitmek üzere evden ayrılan Buket Uslu’dan hala haber alınamazken, aile fertleri, mahallelinin desteğiyle ikinci kez Çandarlı Jandarma Komutanlığı önüne geldi.

Anne baygınlık geçirdi

Alkışlar eşliğinde oturma eylemi yapan vatandaşlar, kayıp kızın bulunmasını istedi. Dikili’den çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek olduğu oturma eyleminde Buket’in annesi Gülşah Uslu, baygınlık geçirdi. Jandarma ekipleri, aile fertlerinden süre isteyerek kızlarını bulacakları sözü vermesi üzerine kalabalık dağıldı.