Jandarma Muğla’da Kasım ayında 887 düzensiz göçmen yakaladı

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Kasım ayında yasa dışı yollardan yurt dışına çıkış yapma hazırlığında olan 887 düzensiz göçmen ve 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması için Kazım ayında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından 887 düzensiz göçmen yakalanırken, 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma ekiplerinin Muğla genelinde gerçekleştirdiği operasyonlarda 11 araç, 1 tekne, 4 bot, 4 bot motoru, 7 cep telefonu ve 560 litre yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 30 göçmen kaçakçılığı şüphelisinden 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Muğla İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının engellenmesi ve düzensiz göç hareketlerinin kontrol altına alınması maksadıyla çalışmalara kararlılıkla devam edilecektir” ifadeleri kullanıldı.