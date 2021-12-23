Jandarma köyde mahsur kalan 5 yaşındaki Meryem’i hastaneye ulaştırdı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi Jandarma Bölük Komutanlığına bağlı Çaylıoğlu Jandarma Karakolu’nda görevli askerler, yoğun kar yağışı nedeniyle yolu kapalı olan köyde hasta olan bir çocuğu alarak hastaneye götürdü.

Ereğli’de son bir haftadır devam eden şiddetli kar yağışı sonrası çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken bazı köylere ise elektrik verilemiyor. Yolların kapalı olması sebebiyle köylerdeki hasta vatandaşlara ulaşamayan 112 Sağlık ekipleri kimi zaman karayolları ekiplerinden destek alarak ilerlemeye çalışıyor.

Bugün sabah saatlerinde Ereğli’ye bağlı Ramazanlı köyünde aniden ateşi yükselerek evinde rahatsızlanan 5 yaşındaki Meryem A.’ya ise Jandarma ekipleri ulaştı. Köy yolunun kapalı olması nedeniyle sağlık ekiplerinin Ramazanlı köyüne ulaşamadığını haber alan Çaylıoğlu Jandarma Karakolu ekipleri küçük çocuğun adresine intikal ederek rahatsızlanan Meryem A.’yı ekip otosuyla hastaneye götürdü. Ayrıca Çaylıoğlu Jandarma Karakolu ekipleri köyde mahsur kalan ve yakınlarının ulaşamadığı yaşlılara ise ev ev gezerek erzak yakacak ve yaşam malzemeleri ulaştırmaya devam ediyor.