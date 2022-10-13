Jandarma köpeği kaçakçılığa geçit vermedi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde jandarma tarafından durdurulan kamyonda, gümrük kaçağı 100 cep telefonu, 230 paket sigara ile 8 kilogram çay ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Viranşehir ilçesindeki yol kontrol uygulamasında durumundan şüphelendiği kamyonda arama yaptı. Jandarma tespit köpeği ile yapılan aramada 100 adet kaçak cep telefonu, 230 paket kaçak sigara ile 8 kilogram kaçak çay ele geçirildi. Kamyon şoförü B.G. gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor.