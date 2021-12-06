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Jandarma KOM’dan tarihi eser operasyonu
Malatya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 907 adet gümüş sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi.
Asayiş 06.12.2021, 10:25
Malatya’da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda bin 907 adet gümüş sikke ve 12 adet tarihi obje ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu Darende ilçesinde 2 şüphelinin araçlarında ve
üzerlerinde yapılan aramalarda bin 907 adet gümüş sikke ve 12 adet tarihi niteliği bulunduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına altına alınan 2 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.