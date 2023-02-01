Jandarma komandolar narenciye hırsızları için nöbette

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Jandarma Komando Timleri, vatandaşların tek geçim kaynağı geliri yüksek narenciye, avokado ve muz bahçelerinde, hırsızlık olaylarının önlenmesi maksadıyla nöbet tutmaya başladı.

Antalya’da üretim alanı hızla artan tropikal meyveler ve narenciye ürünleri alanlarında, bazı üreticiler kurdukları güvenlik kamerası sistemi ve kendi imkanlarıyla tuttukları nöbete rağmen hırsızlıkların önüne geçemeyince, jandarma devreye girdi. Gece gündüz demeden arazilerin farklı noktalarına dadanan hırsızlara karşı yapılan çalışmanın hasat zamanına kadar devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Özellikle Kemer, Kumluca ve Finike ilçelerinde bulunan narenciye bahçeleri ve tarım alanlarında, Alanya ve Manavgat ilçelerinde muz, avokado bahçeleri ve tarım alanlarında yaşanan hırsızlık olaylarının önüne geçebilme hedefiyle yapılan çalışmalara komandoların da destek verdiği bildirildi.