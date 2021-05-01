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Jandarma kısıtlamada göz açtırmadı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.

Asayiş 01.05.2021, 12:32
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Jandarma kısıtlamada göz açtırmadı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 2 kişiye operasyon düzenledi.

Edinilen bilgiye göre ilçenin Perşembe beldesi yolu üzerinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta arama yapıldı. Kısıtlamaya uymayarak jandarmanın çevirmesine yakalanan ve üzerlerinde 2 gram kubar esrar maddesi uyuşturucu bulunduran M.T. (31) ve G.V. (34) isimli 2 şahıs ekiplerce göz altına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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