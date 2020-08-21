Jandarma, kayıp büyükbaş hayvanları drone ile bulup sahibine teslim etti
KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, ARAZİDE KAYBOLAN 3 BÜYÜKBAŞ HAYVANI DRONE İLE HAVADAN TESPİT EDEREK BULDUKTAN SONRA SAHİBİNE TESLİM ETTİ.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arazide kaybolan 3 büyükbaş hayvanı drone ile havadan tespit ederek bulduktan sonra sahibine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Merzkez Alpı köyünde ikamet H.Y., saat 15.00 sıralarında 156 Jandarma İmdat Hattını arayarak bir gün önce hayvanlarının kayıp olduğunu ve yaptığı tüm aramalara rağmen bulamadığını belirterek, jandarmadan yardım istedi. Talep sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığınca iki Jandarma Asayiş timi, Alpı köyüne giderek arama çalışması başlattı. Ekipler, çalışmalar kapsamında hayvanların kaybolduğu araziyi drone yardımıyla havadan taradı. Havadan yapılan aramalar sonucunda kayıp olan 3 adet büyükbaş hayvanın, Hacıveli Köyü yakınlarında olduğu belirlendi. Tespit edilen yere giden jandarma ekipleri, hayvanları bularak sahibine teslim etti.
Olay sonrasında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığında yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.
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