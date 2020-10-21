Jandarma kaybolan yaşlı adamı hendek içerisine düşmüş halde buldu
İZMİR'İN ALİAĞA İLÇESİNDE KAYBOLAN 88 YAŞINDAKİ YAŞLI ADAM, JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN BİR HENDEK İÇERİSİNE DÜŞMÜŞ HALDE BULUNDU. OLDUKÇA BİTKİN OLDUĞU BELİRTİLEN YAŞLI ADAM, SAĞLIK KONTROLLERİNİN ARDINDAN AİLESİNE TESLİM EDİLDİ.
İzmir’in Aliağa ilçesinde kaybolan 88 yaşındaki yaşlı adam, jandarma ekipleri tarafından bir hendek içerisine düşmüş halde bulundu. Oldukça bitkin olduğu belirtilen yaşlı adam, sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.
Edinilen bilgiye göre, Aliağa ilçesi Karaköy Mahallesi’nde ikamet eden 88 yaşındaki İ.G isimli yaşlı adam, kendisine ait traktör ile tarlasına gitmek üzerine evinden ayrıldı ve bir daha yakınları kendisinden haber alamadı. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle arama çalışmaları başladı. Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş timleri, 88 yaşındaki adamı Kadıncık mevkiinde bir hendek içerisine düşmüş ve bitkin halde buldu. Yaşlı adam, yapılan sağlık kontrollerin ardından ekipler tarafından ailesine teslim edildi.
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