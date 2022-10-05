Jandarma, kaybolan 12 koyunu dron ile buldu

Olay, Aksaray’ın Güzelyurt ilçesine bağlı Bozcayurt köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Yılmaz Uz (48) koyunlarını otlatmak için köy çevresindeki dağlık alana çıktı. Hayvanları burada otlatan Yılmaz Uz bir süre sonra hayvanlarının eksik olduğunu fark etti. Bölgede arama yapan Yılmaz Uz hayvanlarını bulamayınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Güzelyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hem yaya hem de araçlarla bölgede arama yaptı. Bir sonuca ulaşamayan jandarma ekipleri bu kez dron ile arama başlattı. Jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı aramada kaybolan koyunlar 17 kilometre uzaklıktaki Güzelyurt ilçesine Akyamaç Mahallesi Armutlu mevkiinde boş arazide olduğu tespit edildi. Dron ile yerleri tespit edilen koyunların hemen yanına giden jandarma ekipleri kaybolan 12 koyunu da sağ salim buldu.

Koyunlar sahibine teslim edilirken, Yılmaz Uz’un eşi Kader Uz (44) jandarma ekiplerine teşekkür ederek, “Akşam kuzularım kayboldu. Jandarma dron eşliğinde kuzularım bulundu. Çok teşekkür ederim, Allah devletimize ve jandarmamıza zarar ziyan vermesin” dedi.