Jandarma kapısında nöbet tutuyor

Gaziantep’te, tanımadıkları kişiler tarafından evleri basılan anne ve kızı, yardıma gelen 4 kardeşi ile birlikte darp edildi. Ellerinde balta, kazma ve sopalar bulunan saldırganların hastanelik ettiği anne kızın yaşadığı evin önünde jandarma 24 saat nöbet tutuyor.

Olay, 14 Şubat Pazar günü Şehitkamil ilçelisine bağlı Işıklı Kırsal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Necmiye Polat’ı eşi Ali İhsan Polat 9 yıl önce evini terk etti. O günden sonra eşinin akrabaları tarafından köyden gitmeleri yönünde baskılara maruz kalan Necmiye Polat’ın evi tanımadığı kişiler tarafından basıldı. Ellerinde balta, sopa, kazma bulunan ve yaklaşık 15 kişi olduğu söyleyen saldırganlar evini bastıkları Necmiye Polat, kızı Derya ve 4 erkek kardeşini ölesiye darp etti. Hastanelik olan Necmiye Polat, kızı ve 4 kardeşi, yeni bir saldırı ihtimaline karşı jandarma tarafından korunuyor. Yaşanan kavganın faillerinin bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri Necmiye Polat’ın evinin önünde 24 saat nöbet tutarak, yeni bir saldırıyı önlemeye çalışıyor.

Yaşanan saldırı anını anlatan Necmiye Polat, “Eşimin neden gittiğini biz bilmiyoruz, o günden sonra tek buldular beni ama ben çocuklarımla yaşıyoruz namusumla onlarda beni tek bulduğu için üstümüze geliyorlar dövüyorlar kardeşlerimin halleri da böyle. Oğlumun biri uzman asker kimsemiz yok oğlum gitti gideli böyleler” dedi.

Kafasına kazmayla vurulan ve odasında darp edilen 17 yaşındaki Derya Polat, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Polat, “Kardeşlerimle evde oturduğum esnada kapı çaldı, bende kapıyı açtım 5 kişi birden tanımadığım insanlar birinin elinde balta vardı, birisinde silah vardı diğerlerinde de kazma vardı. Ben dışarı iteyim derken birisi bana tekme attı içeriye doğru girdim ve beni darp ettiler. O sırada dayımı aradım bunu görünce kazmanın sapıyla kafama vurdular. Kafamda şu anda saya bildiğim kadarıyla 9 tane dikişi var. Dayım geldiğinde aşağıya baktım 10 kişi bekliyordu aşağıda birisi kadındı dayımı da darp ettiler” ifadelerini kullandı.

“Tek başıma dışarı çıkamıyorum”

Olay günü dövülen kardeşinin hastaneye gitmesiyle evin basıldığını kaydeden Derya Polat, “Bize karşı sürekli böyleler, hep darp ediyorlar ben dışarı tek başıma çıkamıyorum, sürekli korkuyorum. Olayın olduğu gün komşumuzun 3 oğlu kardeşimi dövmüşler kavga bu şekilde başladı. Kardeşim hastaneye gitti o sırada geldiler bizi de darp ettiler. Hiç birini tanımıyorum ama görürsem tanırım jandarmaya isim vermediğimiz için şuan onlar eli kolu serbest geziyorlar. Bizim can güvencemiz yoktur hiçbir şekilde. Ben yaşadıklarımı atlatamıyorum. Önceden tek başıma dışarı çıkıyordu şuan çıkamıyorum, sürekli uykumda olanları sayıklıyormuşum, rahat uyuyamıyorum sağ dönüyorum kemiklerim ağrıyor, sol dönüyorum kafam ağrıyor uyuyamıyorum” diye yaşadıklarını anlattı.

Ablasını ve yeğenini kurtarmak için yardıma giden Niyazi Şahin, aynı kişiler tarafından darp edildi. Beline kilit taşı ile vurulan Şahin, karşı tarafın kendilerinden şikayetçi olduğunu bunun içinse beli kırık şekilde bir gün nezarette kaldığını kaydetti.

Olayın ardından jandarma ekipleri güvenlik önlemi alarak ailelerin evlerinin olduğu mahallede nöbet tutmaya başladı.