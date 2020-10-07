Jandarma kaçak alkol üreten şüpheliye yakaladı
ESKİŞEHİR’DE, KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA JANDARMA EKİPLERİ, EVİNİN BAHÇE KISMINDA KAÇAK ALKOL ÜRETİMİ YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLEN 1 ŞÜPHELİYİ DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALADI.
Eskişehir’de, kaçakçılıkla mücadele kapsamında jandarma ekipleri, evinin bahçe kısmında kaçak alkol üretimi yaptığı öne sürülen 1 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Tepebaşı ilçesine bağlı Uludere Mahallesinde yaşandı. Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, N.F. isimli şüphelinin evinin müştemilatında özel olarak yaptırdığı damıtma cihazı ile kaçak olarak alkol ürettiği bilgisine ulaştı. Alınan arama kararı gereği, söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli N.F. yakalandı. Jandarma ekipleri, ikamet ve eklentilerinde yapılan aramada, içeriğinde 560 litre rakı, 12,5 litre damıtılmış alkol, 1 litre yabancı menşeili faturasız şarap, 10 litrelik düdüklü tencere kullanılarak hazırlanmış kaynatma kazanından oluşan düzenek, 1 adet 30 litrelik soğutma kazanı, 5 metre bakır boru, 1 adet alkolmetre ile kaçak alkol yapımında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirilerek işlem yapılmak üzere muhafaza altına alındı.
Öte yandan sağlıklı olmayan ortamda, insan sağlığına zararlı bir şekilde kaçak olarak üretim yapan şüpheli şahıs hakkında Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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