Jandarma kablo hırsızlarına göz açtırmıyor

Bilecik kent merkezi ile Pazaryeri ilçesi ve Kütahya’da telefon kablosu çalan hırsızlar yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa yaptıkları operasyonda iki ilde 500 metre telefon kablosu çalan hırsızların kullandığı aracın plakası tespit edildi. Ardından Bilecik İl Jandarma ve Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz çalışması sonucu 43 AAH 819 plakalı otomobili Kütahya girişinde durduruldu. Araçta yapılan aramada direklere tırmanma aparatı ve yaklaşık 500 metre kablo ele geçirilirken, T.D., E.T. ve B.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma ekipleri geçtiğimiz hafta Gölpazarı ilçesinde Sakarya ilinden gelen 6 kişilik kablo hırsızlarını haberleşme kablolarını kesip çalarken suçüstü yakalamıştı.