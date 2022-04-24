Jandarma işçi kılığında operasyonla aranan şahsı yakaladı

İzmir’in Bergama ilçesinde jandarmanın dedektifleri JASAT ekipleri, işçi kılığında düzenledikleri operasyonla 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı taş ocağında çalışırken yakaladı. Jandarma ekipleri ayrıca 5 ayrı enerji nakil kablosu hırsızlığı olayında 60 saatlik kamera görüntüsünü izleyerek 2 zanlıyı yakaladı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hakkında "bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme" suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. isimli şahsın Bergama ilçesinde bir taş ocağında işçi olarak çalıştığını tespit etti. Aranan şahsın yakalanması amacıyla 21 Nisan günü işçi kılığına giren jandarma dedektiflerince yapılan operasyonla H.K. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan H.K. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan, Aliağa ve Menemen ilçelerinde farklı tarihlerde meydana gelen 5 ayrı enerji nakil kablosu hırsızlığı olayının aydınlatılması amacıyla olay yeri ve yakınında bulunan güvenlik kameralarının 60 saatlik görüntüleri de incelendi. Olaya karışan E.K. ve A.D. isimli şüphelilerin adreslerine 21 Nisan günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler, çapraz sorguda hırsızlık olaylarını yaptıklarını itiraf etti. E.K. ve A.D. isimli şahısların adli işlemleri devam ediyor.