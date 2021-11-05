Jandarma göz açtırmadı, uyuşturucu tacirleri yakalandı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda esrar maddesi ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, M.C.A. (36) ve T.A. (35) isimli şahısların uyuşturucu madde kullandığı bilgisi üzerine ekipler harekete geçerek operasyon yaptı. İlçeye bağlı Perşembe beldesinde uyuşturucu madde arama köpeği ’Diyar’ ile yapılan aramada, M.C.A. ve T.A. isimli şahısların bulunduğu yerde 460 gram kubar esrar, 12 gram kenevir tohumu ve bir adet sigara sarma kağıdı ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.