Jandarma göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütünü çökertti

Muğla’nın Marmaris ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılığı ve yasadışı yollarla yurtdışına çıkış faaliyetlerini önleme dahilinde organize suç örgütüne yönelik yapılan çeşitli operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri ve JASAT tarafından yapılan saha çalışmalında, Marmaris Gökbel mevkiinde tespit edilen araçta 24 düzensiz göçmen ve göçmenleri taşıyan araç şoförleri yakalandı. Yakalanan göçmenleri taşıyan araç şoförünün O.D.’nin başka bir aracın önden giderek yolları kolladığı bilgisine ulaşılması üzerine takip edilen diğer araçta K.T ve S.B isimli şahıslar jandarma tarafından yakalandı. K.T ve S.B isimli şüpheliler jandarma merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Marmaris ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tutuklu yargılanmak üzere cezaevine sevk edilen O.D, K.T ve S.B nin sorgularında, yapılan teknik incelemeler ile ilçenin tüm giriş ve çıkışlarının kamera kayıtlarından yasadışı yollar ile yurtdışına insan kaçırma işleri yapan içlerinde terör örgütü üyelerinin de olduğu 5 kişiye daha ulaştı. Marmaris’te sıklaşan göçmen kaçakçılığı olaylarında araştırma ve soruşturmayı genişleten Jandarma ve Emniyet birimleri, yapılan incelemeler sonucunda göçmenleri konaklattığı belirlenen bir apart sahibine, organizatörler ile işbirliği yapan oto kiralayan bir şahsa daha ulaştı.

‘Dur ihtarına uymadılar araçtan 24 göçmen daha çıktı"

Marmaris İlçe Jandarma ekipleri operasyonların devamı dahilinde yaptıkları uygulamalarda teknik takibe aldıkları bir aracı Hisarönü Mahallesi kontrol merkezinde durdurdukları bir minibüste 24 düzensiz göçmen yakalanmış, arka arkaya giden diğer araç dur ihtarına uymadan kaçması üzerine motorize jandarma ekipleri hemen aracın peşine takılarak kovalamaca sonucu durduruldu. Araç içinden indirilen M.S ve İ.S (emekli polis) jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmalarda kaçakçılık organizatörlerinin her seferinde aynı araç kiralama firmasından araç kiraladıkları ve aynı apart otel de konakladıkları tespit edilerek kiralama şirketi sahibi ile apart otel sahibi de gözaltına alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip ve incelemeler sonucunda yakalanan şahıslarının organize suç örgütü içinde bulundukları tespit edilerek önceki olayda tutuklanan K.T ve S.B isimli şahıslar ile birlikte çalıştıkları ortaya çıktı.

’9 şüpheliden 8’i tutuklandı’

Muğla İl Jandarma Merkez Komutanlığı koordinesinde yapılan operasyonlar sonucunda Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik yasadığı yollarla yurt dışına kaçmalarını sağlayan organize suç örgütünden 9 şüpheli yakalanırken, suç örgütü lideri olduğu düşünülen M.S ( 47 ) Organize Suç Örgütü Kurmak ve Yönetmek, İ.S (57 ), O.D (38),K.T (57), S.B (46) A.K (27) Organize Suç Örgütü Üyesi suçundan, oto kiralama firması sahibi F.Ç (50), göçmenlere barınacak yer temin eden apart otel sahibi E.D (58) tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, araç şoförlerinden S.K (22) yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.