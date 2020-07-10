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Jandarma Genel Komutanlığından Sakarya’daki patlama ile ilgili açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Sakarya’daki patlamaya ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Asayiş 10.07.2020, 12:58
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Jandarma Genel Komutanlığından Sakarya’daki patlama ile ilgili açıklama

Jandarma Genel Komutanlığı, Sakarya’daki patlamaya ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanmasının söz konusu olmadığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamada, "Sakarya Hendek ilçesi Taşkısığı Mahallesi’nde faaliyet gösteren taş ocağında havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü şekilde patlatılması maksadıyla Hendek Belediyesine ait kamyondan patlayıcıların indirildiği esnada 9 Temmuz 2020 Perşembe günü saat 11.36 sıralarında patlama meydana gelmiş, patlama neticesinde 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 8 silah arkadaşımız ve 1 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

Meydana gelen olayı müteakip bazı basın yayın organları ve sosyal medya ortamında icra edilen faaliyetin sanki jandarmanın görevi değilmiş gibi anlaşılacak şekilde bir takım ifade ve paylaşımlar yer aldığına dikkat çekilerek, konunun daha iyi anlaşılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi maksadıyla konu ile ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyulduğu kaydedildi. "4536 sayılı Patlayıcı Maddelere Uygulanacak Esaslara İlişkin Kanun’un 7’nci maddesinde ’Jandarma Genel Komutanlığına ait tesislerde veya sorumluluğundaki arazi, bölge ve atış sahalarında bulunan her türlü patlayıcı madde ve şüpheli cisimlere Jandarma Genel Komutanlığının yetkili ekiplerince gerekli müdahale yapılır’ hükmü amirdir" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Söz konusu patlama neticesinde fabrika civarına dağılan patlayıcı maddelerin imhasının yapıldığı taş ocağının jandarma sorumluluk bölgesinde bulunması nedeniyle 2803 Sayılı Jandarma Teşkilat Görevleri ve Yetkileri Kanun ve Yönetmeliği gereği patlayıcıların imhasına yönelik tüm iş ve işlemlerin jandarma tarafından ifa edilmesi yukarıdaki kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere kanuni bir zorunluluktur. Olay bölgesinde patlamadan kaynaklanan yöre halkının can ve mal güvenliğini tehlikeye atabilecek çevreye dağılmış patlayıcı maddelerin toplanarak, güvenli bir bölgede patlatılma işlemlerinin de konunun uzmanı jandarma personeli dışında başka herhangi bir kurum kuruluş veya görevli birimin yerine getirmesi beklenemez. Bu kapsamda konunun hassasiyeti ve önemine binaen Ankara ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıklarından özel eğitimli, konusunda uzman Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) personeli görevlendirilmiş, kontrolsüz 15 tondan fazla patlayıcı madde bulunarak aynı bölgede imhası gerçekleştirilmiş, olay günü sabah saatlerinde 1,5 ton patlayıcı madde, havai fişek ve saniyeli fitil imha edilmiştir. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecrasında yer aldığı gibi bölgede görevli jandarmanın kanunla kendisine verilmeyen bir yetki veya görevi yerine getirmesi veya kullanması söz konusu değildir. Sorumluluk bölgesinde meydana gelen patlamada, yapılması gereken adli ve idari tüm iş ve işlemler ilgili mevzuat gereği İl Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığının emir ve talimatları doğrultusunda Sakarya İl Jandarma Komutanlığınca yerine getirilmiştir. Jandarma Genel Komutanlığı mevzuatın kendine verdiği yetki çerçevesinde daima milletinin emrinde görev yapmayı kendine düstür edinmiş, sorumluluk bölgesinde emniyet ve asayişin temini, vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tüm tedbirleri almakla yükümlü kılınmış 181 yıllık köklü bir teşkilattır. Terörle mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğü şu günlerde olayın siyasi saiklerle tartışma konusu yapılması, asılsız ve eksik bilgi ile Jandarma Teşkilatı’nın kamuoyu nezdinde bu tartışmaların içine çekilmek istenilmesi son derece üzüntü vericidir. Başta terörle mücadele olmak üzere emniyet ve asayişin sağlanmasına yönelik yürütülen tüm faaliyetlere hukukun üstünlüğü ilkesi ve kanunların verdiği yetki çerçevesinde devam edilecektir."

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