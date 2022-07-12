Jandarma Genel Komutanlığı’ndan 15 Temmuz etkinlikleriyle ilgili bilgilendirme

Jandarma Genel Komutanlığı, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak olan etkinlikleri duyurdu.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de yapılacak olan ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinlikleri hakkında Jandarma Genel Komutanlığı, bilgilendirmede bulundu. Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, etkinlikler hakkında şu bilgiler yer aldı:

“Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri icra edilecektir. Gerçekleştirilecek faaliyetler dahilinde; Jandarma Mehteran Komutanlığınca; 15 Temmuz 2022 Cuma günü saat 19.30’da Ulus- Atatürk Anıtı önünde konser, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca; 14-15 Temmuz 2022 tarihlerinde 10.00- 18.00 saatleri arasında ANKAMALL Alışveriş Merkezi Sergi Alanında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ temalı fotoğraf sergisi, İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca; 14-15 Temmuz 2022 tarihlerinde 08.30- 18.30 saatleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı Sergi Alanlarında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ temalı fotoğraf sergileri, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca; 14-15 Temmuz 2022 tarihlerinde 14.00- 20.00 saatleri arasında NOVADA Alışveriş Merkezi Sergi Alanında ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” temalı fotoğraf sergisi düzenlenecektir. ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri’ çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Mehteran Konseri ve Sergi Alanı ziyaretlerine katılmanız saygı ile duyurulur.”