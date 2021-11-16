Jandarma Genel Komutanlığı’nda yuvalanan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasında yer alan 76 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını duyurdu.

Ankara merkezli 28 ilde yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 76 şüpheliden 73’ünün daha önce ilişiği kesilmiş askeri öğrenci olduğu, diğer 3’ünün de görevden uzaklaştırılmış astsubay olduğu belirtildi.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen; daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 3 astsubay ile daha önce ilişiği kesilmiş 73 askeri öğrenci olmak üzere toplam 76 şüphelinin Ankara merkezli 28 ilde, 16.11.2021 tarihinden itibaren gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.