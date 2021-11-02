Jandarma Genel Komutanlığı’na yuvalanan 100 FETÖ şüphelisine gözaltı kararı

Jandarma Genel Komutanlığı içerisine yuvalandığı ve ‘mahrem sorumlusu’ olduğu tespit edilen 100 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara merkezli 40 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 100 şüphelinin aralarında akademisyenlerin de olduğu belirtildi.

Gözaltı kararına ilişkin Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında verilen talimatlara istinaden; MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığını hedef alarak içerisinde yuvalanan ve ‘mahrem sorumlu’ oldukları tespit edilen 6’sı görevde kamu personeli, aralarında öğretmen, doktor, mühendis, uzman, uzman yardımcısı, akademisyen (1 profesör, 1 doçent, 4 doktor, 2 araştırma görevlisi) olarak görev yapmış 57’si çeşitli kamu kurum / kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi, 37’si özel sektör çalışanı, olmak üzere 100 ‘mahrem imam’ şüphelinin, Ankara merkezli 40 ilde, 02.11.2021 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanması ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir” denildi.