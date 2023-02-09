Jandarma Genel Komutanlığı: “Arama kurtarma timlerimiz tarafından enkaz altından bir bebek kurtarıldı”

Jandarma Genel Komutanlığı, arama kurtarma timlerinin enkaz altından bir bebeği kurtardığını duyurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarda bir bebeği kurtaran Arama Kurtarma timleri o anın görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir mucize daha gerçekleşti. Arama kurtarma timlerimiz tarafından enkaz altından bir bebek kurtarıldı” ifadeleri kullanıldı.