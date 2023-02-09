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Jandarma Genel Komutanlığı: “Arama kurtarma timlerimiz tarafından enkaz altından bir bebek kurtarıldı”
Jandarma Genel Komutanlığı, arama kurtarma timlerinin enkaz altından bir bebeği kurtardığını duyurdu.
Asayiş 09.02.2023, 19:48
Jandarma Genel Komutanlığı, arama kurtarma timlerinin enkaz altından bir bebeği kurtardığını duyurdu.
Jandarma Genel Komutanlığı Kahramanmaraş merkezli depremin ardından arama-kurtarma çalışmalarına destek çalışmaları gerçekleştiriyor. Yapılan çalışmalarda bir bebeği kurtaran Arama Kurtarma timleri o anın görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Bir mucize daha gerçekleşti. Arama kurtarma timlerimiz tarafından enkaz altından bir bebek kurtarıldı” ifadeleri kullanıldı.