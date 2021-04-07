Jandarma Genel Komutanlığı 2 bin 197 site hakkında işlem yaptı

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca son 3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca 2021 yılı Ocak-Şubat-Mart aylarında yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu 436 oltalama, 514 fuhuş, 257 müstehcenlik ve 990 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere toplam 2197 siteye işlem yapılmıştır" denildi.