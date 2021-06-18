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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den şehit güvenlik korucusunun kabrine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yürütülen Eren-11 Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Yücel Aki’nin mezarını ziyaret etti.

Asayiş 18.06.2021, 16:16
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin’den şehit güvenlik korucusunun kabrine ziyaret

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis’in Tatvan ilçesinde yürütülen Eren-11 Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Yücel Aki’nin mezarını ziyaret etti.

Son dönemde gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında şehit düşen güvenlik güçlerinin ailelerini ziyaret etmek için bölgeye gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis’in Tatvan ilçesini ziyaret etti. Helikopterle Eren-11 Operasyonu’nda çıkan çatışmada şehit düşen Güvenlik Korucusu Yücel Aki’nin mezarının bulunduğu Çekmece köyüne gelen Orgeneral Çetin, şehidin ailesine taziyelerini iletti. Daha sonra şehidin köy mezarlığında bulunan kabrini ziyaret eden Orgeneral Arif Çetin, şehit güvenlik korucusu için dua etti. Aile adına ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren şehidin amcası Abdurrahman Aki, Orgeneral Çetin’e teşekkürlerini iletti.

Bir süre şehidin ailesiyle sohbet eden Orgeneral Çetin, 4 Mart’ta kaza kırıma uğraması sonucu şehidin köyü olan Çekmece köyü kırsalına düşen 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ile birlikte 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası ile ilgili de gösterdikleri insani çabadan dolayı köy sakinlerine teşekkürlerini iletti. Orgeneral Çetin, köydeki ziyaretinin ardından helikopterle ilçeden ayrıldı.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e ziyaretinde Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani eşlik etti.
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