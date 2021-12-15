Jandarma Genel Komutanı Çetin, 6 teröristin etkisiz hale getirildiği mağarayı inceledi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu kapsamında 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Kış-8 Operasyonu’nun gerçekleştirildiği Mardin’e gitti. Operasyonların sürdüğü Nusaybin ilçesine bağlı Bagok bölgesine geçen Çetin, burada 6 PKK teröristin etkisiz hale getirildiği mağarada incelemelerde bulundu. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, jandarma personelini başarılı operasyonu nedeniyle tebrik etti.

Operasyon kapsamında, jandarma komandolar teröristlerin saklandığı yeraltı mağarasını inceledi ve arama yaptı. 1 metre yüksekliğinde ve 3 metre genişliğinde bir girişe sahip olan yeraltı mağarasına giren jandarma komandolar, teröristlerin, mağarayı bölümlere ayırdığını ve belirli bir mesafe aşağıya inildikten sonra başka yaşam alanları oluşturulduğunu belirledi. Sığınakların da bulunduğu bu mağarada, çok sayıda silah, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bu operasyonla jandarma komandolar, teröristlerin yer altında oluşturdukları mağarayı da deşifre etmiş oldu. Teröristlerin kullandığı mağara ve bu mağaradaki sığınaklar ise bölgeye sevk edilen iş makinaları tarafından kullanılamaz hale getirildi.