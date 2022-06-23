banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Hulusi Belgü Ekovitrin'e konuştu...
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş 23.06.2022, 15:14
Jandarma firari hükümlüyü kıskıvrak yakaladı

Gaziantep’te jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan, hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari hükümlü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 farklı suçtan aranan firari şahsı kıskıvrak yakaladı. Uzun süreden beridir firari olan şahsın adresini tespit etmek için istihbari çalışma başlatan ekipler, hükümlünün saklandığı adresi belirledi. Firarinin İslahiye ilçesi Güllühöyük Mahallesi’nde saklandığı bilgisine ulaşan ekipleri adli makamların koordinesinde 2 gün önce operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İslahiye Adliyesine sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hükümlü cezaevine konuldu.

Yorumlar (0)
27°
hafif yağmur