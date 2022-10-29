Jandarma ekiplerinin huzur uygulamasında aranan 17 kişi yakalandı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve bağlı ilçe jandarma komutanlıklarınca yapılan huzur uygulamasında 3 bin 975 kişi sorgulanırken araması ve yakalaması bulunan toplam 17 kişi ele geçirildi.

Manisa’da jandarma ekipleri tarafından 28 Ekim tarihinde 324 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak Huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda 3 bin 975 şahıs sorgulanırken, Akhisar’da bir kişi ’Çekle İlgili Karşılıksız İşlemine Sebebiyet Verme’ bir kişi ’Yoklama Kaçağı’, Turgutlu’da 2 kişi ’Kasten Öldürme’, 4 kişi ’Dolandırıcılık’, bir kişi ’Hakaret-Tehdit’, bir kişi ’Kişiyi Hürriyetin Yoksun Kılma’, bir kişi ’Basit Yaralama’, bir kişi ’Kasten Yaralama’, Salihli’de 2 kişi ’Yoklama Kaçağı’, Şehzadeler’de bir kişi ’Hırsızlık’, bir kişi ’Basit Yaralama’, bir kişi ’Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma’ suçlarından olmak üzere toplam 17 şahıs yakalandı.

Yapılan uygulamada ayrıca 1.014 araç sorgulanarak 63 şahsa 36 bin 153 TL cezai işlem uygulandığı açıklandı.