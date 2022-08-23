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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçtan 54 litre kaçak alkol ele geçirildi
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 54,7 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Asayiş 23.08.2022, 21:09
Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından durdurulan araçta 54,7 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çubuk-Şabanözü karayolu üzerinde yapılan yol kontrol ve arama çalışmaları neticesinde, bir araç içerisinde 54,7 litre sahte bandrollü kaçak alkollü içecek ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.