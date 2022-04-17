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Jandarma ekiplerinin durdurduğu araçta bin 827 uyuşturucu ele geçirildi: 3 tutuklama
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş 17.04.2022, 00:08
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan araçta, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olaya ilişkin yakalanan 3 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir ihbarı değerlendiren Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, takibe aldıkları aracı Kartepe ilçesi Uzuntarla mevkiinde durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, bin 827 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta bulunan M.A.A. (24), A.E.Ç. (22) ve S.D. (27) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere jandarma merkezine götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.