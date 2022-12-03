Jandarma ekiplerini taşıyan minibüs kaza yaptı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de meydana gelen deprem sonrası destek için kente gelen Jandarma ekiplerinin içinde bulunduğunu minibüs dönüş yolunda kaza yaptı. 6 kişi hafif yaralandı.

Kaza Düzce Akçakoca yolu şifalı su mevkiinde meydana geldi. Deprem sonrası Zonguldak’tan Düzce’ye gelen ve görevlerinin tamamlanmasının ardından görev yerlerine dönen askerleri taşıyan minibüs kaza yaptı. Askeri personelin içinde olduğu 67 EL 921 plakalı minibüsle, M.K. idaresindeki 37 BJL 588 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada minibüs yoldan çıkarken içinde bulunan 6 askeri personel yaralandı. Yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.