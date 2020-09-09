banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
İkiz mi tek mi
İkiz mi tek mi
Heyecan için geri sayım başladı
Heyecan için geri sayım başladı
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Streste İsviçre, mutlulukta Fransa lider
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri
Uzaktan eğitim sorunlarına çözüm önerileri

Jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

KASTAMONU İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİ, TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE BİR ADRESE DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA KENEVİR VE ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRDİ. OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Asayiş 09.09.2020, 12:19
3
Jandarma ekiplerinden kenevir operasyonu

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü ilçesinde bir adrese düzenlediği operasyonda kenevir ve esrar maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Taşköprü ilçesi Güneykalınkese köyünde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen A.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi, 920 gram kubar esrar maddesi, uyuşturucu madde kullanmak için pet şişeden yapılmış 1 adet düzenek, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 29 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca olayla ilgili A.K. isimli şahıs gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği ile kamu düzeninin devamlılığının sağlanmasına yönelik faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir” denildi.

Yorumlar (0)
banner378
27°
az bulutlu
Namaz Vakti 09 Eylül 2020
İmsak 05:04
Güneş 06:32
Öğle 13:06
İkindi 16:41
Akşam 19:31
Yatsı 20:53
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 0 0
2. Ankaragücü 0 0
3. Antalyaspor 0 0
4. Erzurumspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Denizlispor 0 0
7. Karagümrük 0 0
8. Fenerbahçe 0 0
9. Galatasaray 0 0
10. Gaziantep FK 0 0
11. Gençlerbirliği 0 0
12. Göztepe 0 0
13. Hatayspor 0 0
14. Başakşehir 0 0
15. Kasımpaşa 0 0
16. Kayserispor 0 0
17. Konyaspor 0 0
18. Çaykur Rizespor 0 0
19. Sivasspor 0 0
20. Trabzonspor 0 0
21. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Adanaspor 0 0
3. Akhisar Bld.Spor 0 0
4. Altay 0 0
5. Altınordu 0 0
6. Ankara Keçiörengücü 0 0
7. Balıkesirspor 0 0
8. Bandırmaspor 0 0
9. Boluspor 0 0
10. Bursaspor 0 0
11. Eskişehirspor 0 0
12. Giresunspor 0 0
13. Menemen Belediyespor 0 0
14. Osmanlıspor 0 0
15. Samsunspor 0 0
16. Tuzlaspor 0 0
17. Ümraniye 0 0
18. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brighton 0 0
4. Burnley 0 0
5. Chelsea 0 0
6. Crystal Palace 0 0
7. Everton 0 0
8. Fulham 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Sheffield United 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. West Bromwich 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 0 0
2. Atletico Madrid 0 0
3. Barcelona 0 0
4. Celta de Vigo 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Deportivo Alaves 0 0
7. Eibar 0 0
8. Elche 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Huesca 0 0
12. Levante 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Real Betis 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Real Sociedad 0 0
17. Real Valladolid 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0