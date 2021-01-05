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Jandarma ekiplerinden kaçak tütün operasyonu
Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaçak tütün satışı yapan yabancı uyruklu 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Asayiş 05.01.2021, 14:05
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Ankara’nın Altındağ ilçesinde kaçak tütün satışı yapan yabancı uyruklu 2 kişi, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde Irak uyruklu M.H.A. ve A.S.M.A. isimli şahıslar tarafından kaçak tütün sarılarak pazarlandığı bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlıları kendilerine ait araçta yakaladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araçta yapılan aramada, maddi değeri 50 bin lira olan 2 adet sigara sarma makinası ile 1 kilogram tütün ve 800 adet makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, 2 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
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