Jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi gözaltına alındı

Kastamonu’da jandarma ekiplerince iki ayrı operasyonda metamfetamin ve sentetik hap ele geçirilmesi üzerine 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, İnebolu ilçesinde S.K., F.G. ve B.V. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 25 gram metamfetamin ve 4 adet galara isimli sentetik hap ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan S.K., F.G. ve B.V. isimli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir diğer uyuşturucu operasyonunu da il merkezinde gerçekleştirdi. Uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçesinde T.K. ve S.K. isimli şahısların evlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 13 adet galara adlı uyuşturucu hap ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.K. ve S.K. isimli şahıslar, karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Her iki olayla ilgili tahkikat devam ediyor.