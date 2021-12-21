Jandarma ekipleri öğrencilerle bir araya geldi

Elazığ İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız ve ekibi, ilkokul öğrencileriyle bir araya gelerek oyunlar oynadı.

2021-2022 eğitim -öğretim yılına devam eden öğrencilere İl Jandarma Komutanlığınca moral vermek amacıyla anlamlı ziyaret gerçekleştirildi. Bu kapsamda Tadım İlköğretim Okulunda etkinlik düzenlenerek ziyaret edildi. Etkinliğe katılmak için okula gelen İl Jandarma Komutanı Albay Ali Yıldız’ı çocuklar, ellerinde Türk bayraklarıyla araca koşarak karşıladı. Moral etkinliğinde Albay Yıldız, öğrencilerle satranç oynadı ve Jandarma Genel Komutanlığınca hazırlanan “Tim Jandarma “ isimli çizgi filmi izlendi. Yıldız tarafından öğrencilere kırtasiye seti ve çeşitli hediyeleri verildi.

Faaliyet sonunda ise çocuklar, kadın astsubaylarla okul bahçesinde oyunlar oynadı ve öğrencilere jandarma ekiplerince çocukların suçtan korunma yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ziyaretten mutlu olan öğretmen ve öğrenciler Albay Ali Yıldız’a ile beraberindeki personele teşekkür etti.