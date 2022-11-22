Jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine "Reflektif" yelek dağıttı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı.

16 Ağustos 2022’den itibaren gece şartlarında oluşabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla motosiklet, elektrikli bisiklet ve bisiklet dahil olmak üzere reflektif özellikli yelek giymek mecburiyeti getirildi. Bu çerçevede farkındalık oluşturmak amacıyla Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Büyükdöllük köyü yolu üzerinde motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı ve kazalarının önlenmesine yönelik bilgi verildi.

"Reflektif yelek giy, görünür ol" kampanyası çerçevesinde çalışma yapan jandarma ekipleri, motosiklet sürücülerine kazaların önüne geçmede bu yeleklerin büyük önem taşıdığını anlattı.

"Reflektif yelek giy, görünür ol" kampanyası ile trafik kazaları ve kazalardaki ölüm oranlarının azaltılması hedefleniyor.

Reflektif yelek giymenin zorunlu hale getirildiğini söyleyen 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Genco Gencer Özçakırlar, gece trafiğe çıkmak zorunda kaldıklarında fosforlu yeleğin, görünürlüğü arttıracağını belirtti.

Jandarma ekiplerinin kendilerini durdurduğunu ve reflektif yelek dağıttığını söyleyen genç motorcu Çetin Adiktili, geceleri seyahat ederken bu yelekler sayesinde daha görünür olduklarını ve kaza yapma ihtimalinin azaldığını ifade etti.

Bu şekilde bir yelek almayı düşündüğünü ve kanun gereği de bu yeleğin giyilmesi gerektiğini belirten motosiklet sürücüsü Ahmet Çakıcı, bu şekilde bir uygulama yaptıkları için jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri de kurallara uydukları ve dikkat ettikleri için motosiklet sürücülerine teşekkür etti.