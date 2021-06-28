Jandarma ekipleri kaybolan yaşlı adamı kucakta taşıdı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 gündür kayıp olan Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından bulundu. Ekipler, bitkin haldeki adamı kucaklarında taşıdı.

Edinilen bilgiye göre, iki gün önce Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi’ndeki evinden "Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne gidiyorum" diye ayrılan ve Cankara köyündeki hidroelektrik santrali yakınlarında minibüsten inerek dağ yoluna giden 80 yaşındaki İsmet Saltık yolunu kaybederek kayboldu. Saltık’ın hayatından endişelenen ailesi jandarma ekiplerine haber verdi. Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Saltık’ın minibüsten inerek dağ yoluna gittiği bölgede arama çalışması başlattı. Yaşlı adam bitkin bir halde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından kucakta taşınan yaşlı adam, ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.