Jandarma ekipleri, kaçak avcıların kullandığı bin 50 metrelik ağı ele geçirdi

Siirt’te kaçak avcılara yönelik yapılan denetimler çerçevesinde, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü havzasında yasa ve yönetmenliklere uygun olmayan 5 adet toplam bin 50 metre kaçak balık ağı ele geçirildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Batman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca müşterek olarak, "Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü" havzasında kaçak avcılığın önlenmesi ve motorlu deniz araçları kullanıcılarının, vatandaşların emniyetli bir şekilde ulaşım sağlamalarını desteklemek amacıyla kıyı seyri ve önleyici kolluk devriyesi icra edildiği belirtildi. Yapılan kontrol ve denetimlerde, yasa ve yönetmeliklere uygun olmayan 5 adet olmak üzere toplam bin 50 metre kaçak balık ağı ele geçirildi. Ele geçirilen balık ağının, Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildiği ifade edildi.

Ilısu Baraj Gölü’nde kaçak avcılığa karşı yürütülen denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.