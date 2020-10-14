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Jandarma ekipleri İzmir’de sahte alkole geçit vermiyor

İZMİR'DE JANDARMA EKİPLERİ, 4 EYLÜL'DEN BU YANA DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLARDA 18 TON SAHTE ETİL ALKOL VE 18 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRDİ.

Asayiş 14.10.2020, 08:18
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Jandarma ekipleri İzmir’de sahte alkole geçit vermiyor

İzmir’de jandarma ekipleri, 4 Eylül’den bu yana düzenlediği operasyonlarda 18 ton sahte etil alkol ve 18 ton sahte içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Eylül tarihinden bu yana, önceden belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda sahte içki üretenlere geçit vermedi. Düzenlenen operasyonlarda 18 ton sahte içki ve 18 ton etil alkol, 9 bin 922 boş şişe, 486 bin şişe kapağı, arıtma, 6 damıtma ve şişeleme makinesi, 2 üzüm sıkma ve 2 ambalaj makinesi, 41 bin 784 sahte bandrol, 1751 gerçek bandrol ve 2 milyon 500 bin marka etiketinin ele geçirildiği öğrenildi.

Öte yandan operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliye adli işlem yapıldığı bildirildi.

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