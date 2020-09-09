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Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı

KAYSERİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN DEAŞ (IRAK VE ŞAM İSLAM DEVLETİ) SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ YAPILANMASINA YÖNELİK YÜRÜTÜLEN OPERASYON SONUCUNDA, ÖRGÜT ÜYESİ OLDUĞU TESPİT EDİLEN 2 KİŞİ YAKALANDI.

Asayiş 09.09.2020, 11:48
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Jandarma ekipleri DEAŞ üyesi 2 kişiyi yakaladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütü yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon sonucunda, örgüt üyesi olduğu tespit edilen 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen asayiş faaliyetlerinde Kocasinan ilçesinde DEAŞ Silahlı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik yapılan operasyon neticesinde, örgüte üye olduğu tespit edilen 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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