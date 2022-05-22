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Jandarma, düzensiz göçe geçit vermiyor

Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye geneli düzensiz göçmen ve organizatörlerle mücadelede büyük başarılara imza atarken, göçmenlerin yurda girmeden yakalandığı anlar ise insansız hava aracı (İHA) kamaralarına yakalandı.

Asayiş 22.05.2022, 09:09
Jandarma, düzensiz göçe geçit vermiyor

Jandarma Genel Komutanlığı Türkiye geneli düzensiz göçmen ve organizatörlerle mücadelede büyük başarılara imza atarken, göçmenlerin yurda girmeden yakalandığı anlar ise insansız hava aracı (İHA) kamaralarına yakalandı.

Türkiye’nin Van ili sınır hattında yasa dışı yollarla girmeye çalışan ve İzmir’den teknelerle Ege Denizi’ne açılmak isteyen göçmenlerin jandarma ekiplerince yakalandığı anlar İHA görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, jandarmayla karşılaşan göçmen ve organizatörlerin kaçtığı, ancak daha sonra ekiplerce yakalandığı görülüyor. Van İl Jandarma Komutanlığında basın mensuplarıyla bir araya gelen Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı Jandarma Albay Bülent Baykal, Türkiye geneli düzensiz göçle mücadele konusunda bir sunum gerçekleştirdi. Jandarma Albay Baykal, Türkiye’nin düzensiz göçle mücadelede attığı başarılı adımlara dikkat çekti.

Düzensiz göçle mücadelede başarılara imza atan jandarma, göçmen ve insan kaçakçılığıyla mücadele, geri gönderme merkezlerinin korunması ile düzensiz göçmenlerin il içi, il dışı ve yurt dışı sevklerinde önemli bir görevi yerine getirdiği bildirildi. Etkili sınır güvenlik tedbirleri çerçevesinde sınır boyunca yasa dışı girişlerin önlenmesi amacıyla oluşturulan fiziksel engelleme sistemiyle görüntüleme, gözetleme ve uzaktan algılamaya yönelik de son teknoloji sistemler kullanılıyor. Fiziki sistemler çerçevesinde şu ana kadar; sınır hattında bin 28 kilometre güvenlik duvarı örüldü, sınırın 913 kilometresi aydınlatıldı, 293 kilometresi kamera ve algılayıcılar yerleştirildi, 341 adet elektro-optik kule ve 284 termal kamera yerleştirildi.

Düzensiz göçmenlerin engellemesinde yüzde 110 başarı

Türkiye geneli 1 Ocak - 19 Mayıs 2021 tarihi arasında 41 bin 119, 1 Ocak - 19 Mayıs 2022 tarihleri arasında ise 86 bin 145 düzensiz göçmen yakalandı. Yine 1 Ocak - 19 Mayıs 2021 tarihi arasında 2 bin 415, 1 Ocak - 19 Mayıs 2022 tarihlerinde ise toplam 3 bin 220 organizatör yakalandı. Jandarma, bu oranla düzensiz göçmenlerin engellemesinde yüzde 110 ve organizatör yakalamalarında yüzde 33 oranla başarı sağladı.

Göçmenlerin çoğu sınır illerinde yakalandı

Jandarma tarafından Türkiye genelinde 2022 yılı tarihinde şu ana kadar yakalanan düzensiz göçmenlerin yüzde 63’ü sınır illerinde yakalanırken, geriye kalan yüzde 37’lik oran ise ülkenin diğer bölgelerinde yakalandı. Türkiye’nin Suriye ve İran sınır illerinde 2022 yılının 19 Mayıs tarihine kadar toplam 28 bin 798 düzensiz göçmen ve 727 organizatör yakalandı. Bu yakalanan düzensiz göçmenlerin 21 bin 842’si ve organizatörlerin 512’si sadece Van’da yakalandı.

Sınır illerinde 8 bin 500 komando görev yapıyor

Düzensiz göçmenlerle mücadelede alınan ilave tedbirler çerçevesinde, İran ve Suriye sınır illerinde yaklaşık 8 bin 500 komando personeli görev yapıyor. Komandolar, terörle mücadele harekatının yanında, göçmen kaçakçılığıyla mücadelede aktif olarak görev yapıyor. Ayrıca, düzensiz göçle mücadelede sınır illerinde 6 bin 372 jandarma iç güvenlik personeli ve 28 bin 732 güvenlik korucusu sınır hattının gerisinde görevlendirildiği belirtildi.

Huzur uygulamalarında 9 bin 829 düzensiz göçmen yakalandı

Türkiye’nin her yerinde yol kontrol ve arama faaliyetlerinde bulunan jandarma, düzensiz göçe yönelik huzur uygulamaları da yapıyor. Türkiye geneli 174 bin 745 personelin katıldığı ve bir milyon 789 bin 290 şahısın sorgulandığı huzur uygulamalarında; 5 bin 173 Afgan, 517 Pakistan, 2 bin 186 Suriye, 306 Irak ve bin 647’si diğer uyruklar olmak üzere, 9 bin 829 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca huzur uygulamalarında 127 organizatör ve 164 suçta kullanılan araca işlem yapıldı.

Sınır hattı ve yurt içi ilerleme güzergahları, tahsis edilen İHA’larla 7 gün 24 saat esasına göre izleniyor. Dönem içesinde İHA destekli operasyonlarda da toplam bin 255 düzensiz göçmen yakalandı. Bu çerçevede bin 714 saat İHA uçuşu gerçekleşti.

Sanal devriyelerle göçmen kaçakçılarının önüne geçildi

Göçmen kaçakçılarının sosyal medya platformlarını yoğun olarak kullanmasına karşılık, sanal devriyeler gerçekleştiriliyor. Sosyal medya grup yazışmaları incelenirken, göçmen kaçakçılığına yönelik paylaşımda bulunan hesaplar gerekli durumlarda kapatılıyor.

Göçmenlerle mücadele eden personele dil eğitimi

Öte yandan, göçmen kaçakçılığıyla mücadele eden personeller özel olarak eğitimler alıyor. Ankara Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezince (TÖMER) jandarma komutanlıklarında Arapça ve Farsça dil eğitimleri verilmeye başlandı.

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