Jandarma Covid-19 ile mücadelede kırsalda tedbiri elden bırakmıyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kırsalda denetimlerini sürdürüyor. Jandarma, yol kontrollerinden, tarım ve hayvancılık üretimine kadar her alanda vatandaşı uyararak bilgilendirme yapıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın Büyükşehir statüsündeki 30 il ve Zonguldak olmak üzere toplam 31 ilde sokağa çıkma kısıtlaması 3. gününe girdi. Kısıtlamanın 26 Nisan Pazar günü gece saat 24.00 itibariyle sona ermesi bekleniyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şehirde denetimleri en üst düzeyde sürdürüyor. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta ortasında başlamıştı. Kararın ardından an itibariyle sokak ve caddeleri boşaldı. Jandarma kırsalda tedbiri elden bırakmıyor, uygulama noktasında araçlar durduruluyor şoför ve yolcuların sokağa çıkma kısıtlaması olup olmadığı kontrol ediliyor. Ateş ölçer cihazıyla Jandarma personeli sürücü ve yolcuların vücut ısısını kontrol ediyor. Eğer 38 dereceden yüksek ise şoförden aracı güvenli bir noktaya çekmesi isteniyor ve ardından sağlık görevlileri aranarak duruma müdahale edilmiş oluyor ve karantinaya alınması gerekiyorsa gerekli işlem başlatılıyor.

Jandarmanın görev sorumluluk alanı olan kırsallarda korona virüs tedbirleri kapsamında tarım hayvancılık faaliyetleri Tarım İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle ortaklaşa denetleniyor. Jandarma da bu uygulamalara titizlikle katkı sağlıyor. Özellikle bu süreçte tarım hayvancılığın ve üretimin devam etmesi önem arz ediyor. Ekipler her an mahallelerde devriye atarak anonslu uyarılarda bulunuyor. Sosyal Yardım Parası ödemeleri de devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilk olarak sistemde ismi yer alan 2 milyondan fazla aileye bin TL değerinde sosyal yardım ödemeleri tamamlanmıştı. Bu kapsamda 2. faz ödemeleri de 19 Nisan tarihinde başlamıştı. Jandarma ve PTT ile ortak çalışarak vatandaşlara yardım paraları da ulaştırılıyor.