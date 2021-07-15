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Jandarma çalıntı motosikletle geçen şahsı yakaladı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri devriyesinden kaçan motosiklet sürücüsü daha sonra takip sonucu yakalanırken, motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı.

Asayiş 15.07.2021, 16:31
Jandarma çalıntı motosikletle geçen şahsı yakaladı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri devriyesinden kaçan motosiklet sürücüsü daha sonra takip sonucu yakalanırken, motosikletin çalıntı olduğu anlaşıldı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde sabah 04.00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri motosikleti takip etmek istedi. Devriyeden kaçan motosiklet sürücüsünü yakalayan ekipler, yaptıkları sorgulamada plakasız motosikletin 45 YN 985 plakalı olduğu ve Mecidiye Mahallesi’nden çalındığını tespit etti. Motosiklet sürücüsü D.D. gözaltına alınırken, karakoldaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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