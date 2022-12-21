Jandarma, çalınan traktör ve tarım aletini bularak sahibine teslim etti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde jandarma ekipleri, çalınan traktör ve tarım aletini bularak sahibine teslim etti.

Ceyhan’ın Yeşildam Mahallesi’nde ikamet eden bir şahsın İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek kendisine ait olan traktörün ve tarım aletinin çalındığını ihbar etmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Ekipleri ve Jandarma Dedektiflerince (JASAT) geniş çaplı araştırma yapıldı.

Ekipler, tarım aletini Adana il merkezinde ikamet eden iki kişinin adresinde buldu. Şahısların, tarım aletini iki şahıstan ücreti karşılığında aldıklarını beyan etmesiyle tarım aletini satan şüpheliler yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Çalınan traktör ise Ceyhan-Mercimek Mahallesi karayolu üzerinde arazide terk edilmiş şekilde bulunarak, sahibine teslim edildi.