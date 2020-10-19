Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı
ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BU YIL İÇERİSİNDE TOPLAMDA 563 UYUŞTURUCU VE 32 KAÇAK/SAHTE ALKOL OPERASYONU YAPILDI. OPERASYONLAR KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE ALKOLE EL KONULURKEN, 851 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl içerisinde toplamda 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu ve alkole el konulurken, 851 şüpheli de yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında suç örgütleri ve tacirlere yönelik 2020 yılı içerisinde 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı.
Yapılan bu operasyonlar sonucunda 359 kilogram uyuşturucu madde, 9 bin 500 sentetik hap, 7 bin 464 kök yasadışı kenevir, 37.345 litre kaçak/sahte alkol ve 155 bin TL uyuşturucu satışından elde edilen paraya el konuldu.
Operasyonlar kapsamında 851 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 111 şüpheli de tutuklandı.
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