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Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı

ANTALYA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BU YIL İÇERİSİNDE TOPLAMDA 563 UYUŞTURUCU VE 32 KAÇAK/SAHTE ALKOL OPERASYONU YAPILDI. OPERASYONLAR KAPSAMINDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU VE ALKOLE EL KONULURKEN, 851 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI.

Asayiş 19.10.2020, 11:32
Jandarma bu yıl 563 uyuşturucu operasyonu yaptı

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından bu yıl içerisinde toplamda 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı. Operasyonlar kapsamında çok sayıda uyuşturucu ve alkole el konulurken, 851 şüpheli de yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve kaçak/sahte alkol ile mücadele kapsamında suç örgütleri ve tacirlere yönelik 2020 yılı içerisinde 563 uyuşturucu ve 32 kaçak/sahte alkol operasyonu yapıldı.

Yapılan bu operasyonlar sonucunda 359 kilogram uyuşturucu madde, 9 bin 500 sentetik hap, 7 bin 464 kök yasadışı kenevir, 37.345 litre kaçak/sahte alkol ve 155 bin TL uyuşturucu satışından elde edilen paraya el konuldu.

Operasyonlar kapsamında 851 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 111 şüpheli de tutuklandı.

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