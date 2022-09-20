Jandarma baraj ve göletleri tekneyle denetliyor

Aksaray’da jandarma çevre koruma timleri baraj ve göletlerde tekne ile denetimler yaparak kaçak avlanmaya geçit vermiyor.

Aksaray’da baraj ve göletleri denetim altında tutan İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri, su florasının bozulmaması ve balık popülasyonunun korunması amacıyla sulak bölgelerde adeta kuş uçurmuyor. 1 baraj ve 19 gölet olmak üzere toplam 20 ayrı bölgede görev alan Jandarma Çevre Koruma Timleri, tekneyle açılarak denetim yapıyor. Mamasın Barajı başta olmak üzere diğer göletlerde devriye atan jandarma ekipleri kaçak olarak atılabilecek ağların olup olmadığını kontrol ediyor. Kıyı kenarında ise yaya olarak balıkçıların yasak yöntemler ile avlanmasına karşı kontrol yapan jandarma ekipleri en ücra koyları bile takip ediyor. Yapılan denetimlerde yasak olan bölgelerde yakalanan balıkçılara bin TL ile 50 bin TL arasında cezai işlem uygulanıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Aksaray İl Jandarma Komutanlığınca, çevre ve doğal hayatın korunmasına yönelik titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece gündüz demeden aralıksız olarak devam edilecektir” denildi.